"الدفاع" تفتح غدًا الأحد القبول والتجنيد الموحد لـ"الرجال والنساء"

محمد بن مسعود - الدمام - 09-08-1443 06:18
صدى تبوك – متابعة
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية “رجال ونساء” للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة “رقيب” حتى “جندي”.
وذكرت “الوزارة” أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، الموافق 9 رمضان 1443هـ، من خلال بوابة القبول الموحد على الرابط الإلكتروني: “https://tajnid.mod.gov.sa”.
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