الدوري الإنحليزي الممتاز : إيفرتون يتغلب على مانشستر يونايتد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تغلب فريق إيفرتون على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لاشيء 0-1 اليوم، في مباراة ضمن الجولة الـ 31 من منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إيفرتون إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، فيما بقي رصيد اليونايتد عند 51 نقطة في المركز السابع.
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