محمد بن مسعود - الدمام - كتب ابنها باسم زوجته الأولى وحرمها من بناتها 3 سنوات .. يمنية معنفة تروي تفاصيل مأساتها مع طليقها السعودي

ناشدت امرأة تدعى ريم يمنية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمساعدتها لرؤية بناتها بعدما منعها طليقها “سعودي” من رؤيتهم منذ 3 سنوات وحتى الآن. مشيرة إلى أن بناتها يتعرضن للتهديد والتعنيف.

وروت تفاصيل مشكلتها قائلة: ” تزوجت وعمري 14 عاما من رجل سعودي واستمر الزواج لمدة 18 عاما وأنجبنا 6 أبناء . مشيرة إلى أن ابنهما الأكبر يحمل اسم الزوجة الأولى لزوجها وليس اسمها واكتشفت هذه الواقعة منذ فترة قريبة.

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وأوضحت أنها انفصلت عن زوجها بسبب تعرضها للضرب والتعنيف. مضيفة أنها لم تر بناتها منذ 3 سنوات وحتى الآن.

وتابعت بناتي يتعرضون للتهديد والتعنيف وأشياء أخرى لا تستطيع قولها على الهواء.

واستغاثت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمساعدتها لرؤية بناتها قائلة:” تكفى يا أمير محمد بن سلمان شوف وضعي .. وتخليني أشوف بناتي .. تجمعني مع بناتي بس”.

ولفتت إلى أن زوجها يعرقل أي قضية ترفعها ضده موضحة: “أبوهم له أيادي في كل مكان.. لما أرفع قضيتي في أي مكان ما أدري كيف تتقفل “.

وأردفت: أنا عندي مقاطع تثبت تعنيفهم وضربهم.. أبوهم يدور السحر والشعوذة”.

واختتمت قائلة: تكفى يا أمير محمد بن سلمان.. بناتي معنفات .. وكل باب دقيته يتقفل في وجهي.. صح أنا يمنية بس ولدت بالمملكة.. واعتبر المملكة بلدي .. مالي غنى عنها ولا لي ديرة غيرها.