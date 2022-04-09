فيديو.. عاصفة ترابية تضرب حفر الباطن تحول نهارها ليلاً

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها عصر اليوم تدنياً في مستوى الرؤية بسبب العاصفة الترابية القوية التي أوقعت خسائر مادية لبعض المخيمات وأصحاب الماشية كما أثرت على الحركة المرورية والتجارية، ونتج عنها تعرض مرضى الربو لضيق في التنفس بسبب كثافة الأتربة.

ونبهت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال نظام الإنذار المبكر إلى تعرض محافظة حفر الباطن إضافة إلى بعض محافظات المنطقة الشرقية إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.