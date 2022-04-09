اخبار دوليه – ملك الأردن سيخضع لعملية جراحية عاجلة

محمد بن مسعود - الدمام - قال القصر الملكي إن الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن سيغادر إلى ألمانيا، غدا الأحد، لإجراء عملية جراحية عاجلة لمعالجة انزلاق غضروفي في العمود الفقري.

وذكر القصر، في بيان، أن العملية ستجرى في مستشفى متخصص في مدينة فرانكفورت وستتبعها فترة راحة لمدة أسبوع قبل أن يتمكن الملك من العودة إلى الأردن.

وأضافت وكالة أنباء الأردن الرسمية (بترا) أن «الملك يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل».

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