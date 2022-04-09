شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة يعقد اجتماعه السادس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مساء الخميس 6 رمضان 1443هـ 7 أبريل 2022م اجتماعه السادس لدورته الخامسة للعام 1443هـ بمقر المكتبة بالرياض.

وشارك في اجتماع مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الذي عقد برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على المكتبة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أعضاء مجلس إدارة المكتبة وهم : معالي الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، , ومعالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل، والاستاذه رائدة بنت عبدالله أبو نيان، والدكتور فهد بن سلطان السلطان، والدكتور عبدالله بن صالح الوشمي والدكتورة أمل بنت سلامة الشامان، ونائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد، ومدير عام المكتبة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك.

واطلع المجلس على تقرير عن مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة المتنوعة في مجالات الترجمة وتشجيع القراءة وبرنامج الندوات واللقاءات الثقافية والشراكات التي عقدتها المكتبة ومشاريعها المستمرة لدعم المكتبات العربية ودور مشروع الفهرس العربي الموحد في خدمة الإنتاج الفكري العربي والنهوض بالمعرفة العربية، وتقريرا عن أبرز إنجازات المكتبة لعام 2021م وذلك وفقاً لمساراتها في نشر الثقافة وصناعة المعرفة وحفظ التراث والتواصل الحضاري والمسؤولية المجتمعية.

واستعرض المجلس التقرير المحاسبي للمكتبة للعام 2021م, وتقارير توثيق أصول المكتبة, مؤكداً على استخدام أحدث الأساليب العلمية والمهنية والتقنية لتنفيذ ذلك.

بالإضافة إلى مناقشة المجلس الخطط الثقافية التي تعمل عليها المكتبة للعام 2022م، من حيث تفعيل الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تطوير العمل الثقافي العام، والتطوير التقني لمختلف أنشطة المكتبة وبرامجها وملتقياتها، والمشاركة في المناسبات الوطنية، والبرامج الثقافية التي تعمل عليها تحت إشراف وزارة الثقافة.

وتطرق الاجتماع إلى ما حققه معرض المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة عبر العصور، والذي أنطلق برعاية سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وحضور نائب وزير الثقافة ورؤساء الهيئات في وزارة الثقافة وعدد من السفراء والمهتمين، والذي أبرز مقتنيات المكتبة ونتاج جهودها في حفظ التراث العربي والإسلامي.

كما استعرض المجلس نتائج الاجتماع الخامس لفرع المكتبة في جامعة بكين وماحقه من انجازات لدعم التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية, والعمل على تكثيف برامج المكتبة المعرفية ومشروعاتها الثقافية التي تستهدف تعزيز العلاقات بين الثقافتين العربية والصينية، وتفعيل أوجه التعاون الثقافي والعلمي بين المكتبة وجامعة بكين.

ورفع أعضاء مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم والرعاية التي تجدها المكتبة من قبل القيادة الرشيدة.