غداً.. أمير المنطقة الشرقية يرعى الحفل السنوي لجمعية بناء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً، الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة، وذلك بفندق كمبينسكي العثمان.

وأوضح مدير عام الجمعية عبد الله الخالدي، أن الجمعية تسعى لتوفيـر 200 وحدة سكنية مؤثثـة تأمن الحيـاة الكريمــة والمسكن الآمن للأيتام واليتيمات للمساهمة في تغييـر حياتهم وتمكينهــم، مبيناً أنه الخليج 365 وأن وقعت الجمعية اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية بهدف العمل على توفير 1000 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة لتُمَكِنهم من تملك المسكن الملائم.

وأضاف سيتم خلال الحفل تكريم الداعميـن وشـركاء النجاح الذين ساهموا في تأميـن مساكن الأيتام واليتيمات من خلال تمليكهـم لوحدات سكنية وذلك بالشراكة مـع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويـة والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى للتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات نوعية للأيتام والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم وتحقيق أهداف الجمعية في بناء شخصية اليتيم وتدريبه وتمكينه.