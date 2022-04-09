تمديد فترة القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة بيشة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة اليوم، عن تمديد فترة القبول في برامج الدراسات العليا المتاحة بالجامعة حتى نهاية يوم الاثنين 24 – 09- 1443 هـ الموافق 25-04-2022 م.
وأشارت العمادة إلى أن مدير الجامعة الدكتور محمد محسن صفحي وجه بتمديد فترة القبول لإتاحة المجال للراغبين في التقديم على برامج الدراسات العليا التي الخليج 365 الإعلان عنها، مؤكدة أهمية الالتزام بما جاء في دليل القبول حيث يمكن الاطلاع على البرامج المتاحة، وشروط القبول من خلال زيارة الرابط https://www.ub.edu.sa/ar/dgs/Guides.aspx.
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