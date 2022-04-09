محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم،صلاة الميت على العميد زياد بن علي القبلان -رحمه الله- بجامع الراجحي. وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وأعربت أسرة القبلان عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على زياد بن علي القبلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.