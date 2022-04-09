محمد بن مسعود - الدمام - في أحدث ظهور علني بعد غياب.. شاهد: بوتين ينقل “حقيبته النووية” إلى جنازة سياسي متطرف كشف موعد الغزو الروسي لأوكرانيا!

حضر بوتين جنازة زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى السياسي المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي، الذي توفي من “كوفيد”، ورافق الرئيس رجل يحمل حقيبة نووية سوداء، وهي الحقيبة التي تمكنه من شن حربًا نووية.

نقل فلاديمير بوتين “الحقيبة النووية” إلى جنازة السياسي المتطرف في كاتدرائية بموسكو أمس الجمعة، مما أثار مخاوف من هجوم محتمل، أو محاولة اغتيال في كاتدرائية المسيح المخلص بحسب ديلي ميل.

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وحضر الرئيس فلاديمير بوتين إلى مقر النقابات وهو يحمل بوتين باقة من الورود الحمراء ووضعها عند سفح تابوت زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى الراحل، قبل أن يرسم إشارة الصليب.

أفادت قناة Telegram VCHK-OGPU: “بالنسبة لفلاديمير بوتين، كانت القاعة التي ودع فيها الناس جيرينوفسكي خالية تمامًا من الأشخاص – حتى من الأقارب”.

في الوقت نفسه، نفذت قواته هجومها الوحشي الأخير على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 30 مدنياً وإصابة 100 في هجوم صاروخي على محطة للسكك الحديدية.

وتوفي جيرينوفسكي البالغ من العمر 75 عامًا بعد أسابيع فقط من إعلانه عن تاريخ الغزو، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس، بعد ستة أسابيع من توقعه تمامًا لموعد غزو بوتين أوكرانيا.

وقال جيرينفوسكي، وهو مرشح في جميع الانتخابات الرئاسية في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، للنواب قبل أن يمرض: ستصبح روسيا أخيرًا دولة عظيمة مرة أخرى. وعلى الجميع أن يصمتوا ويحترموا بلدنا.

وتعتبر مشاركة الرئيس الروسي بوتين في مراسم جنازة البرلماني فلاديمير جيرينوفسكي، ومنافسه السابق في انتخابات الرئاسة، هي أول ظهور علني له منذ فترة طويلة.

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حضر بوتين جنازة زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى السياسي المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي، الذي توفي من “كوفيد”، ورافق الرئيس رجل يحمل حقيبة نووية سوداء، وهي الحقيبة التي تمكنه من شن حربًا نووية.

نقل فلاديمير بوتين “الحقيبة النووية” إلى جنازة السياسي المتطرف في كاتدرائية بموسكو أمس الجمعة، مما أثار مخاوف من هجوم محتمل، أو محاولة اغتيال في كاتدرائية المسيح المخلص بحسب ديلي ميل.

وحضر الرئيس فلاديمير بوتين إلى مقر النقابات وهو يحمل بوتين باقة من الورود الحمراء ووضعها عند سفح تابوت زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى الراحل، قبل أن يرسم إشارة الصليب.

أفادت قناة Telegram VCHK-OGPU: “بالنسبة لفلاديمير بوتين، كانت القاعة التي ودع فيها الناس جيرينوفسكي خالية تمامًا من الأشخاص – حتى من الأقارب”.

في الوقت نفسه، نفذت قواته هجومها الوحشي الأخير على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 30 مدنياً وإصابة 100 في هجوم صاروخي على محطة للسكك الحديدية.

وتوفي جيرينوفسكي البالغ من العمر 75 عامًا بعد أسابيع فقط من إعلانه عن تاريخ الغزو، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس، بعد ستة أسابيع من توقعه تمامًا لموعد غزو بوتين أوكرانيا.

وقال جيرينفوسكي، وهو مرشح في جميع الانتخابات الرئاسية في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، للنواب قبل أن يمرض: ستصبح روسيا أخيرًا دولة عظيمة مرة أخرى. وعلى الجميع أن يصمتوا ويحترموا بلدنا.

وتعتبر مشاركة الرئيس الروسي بوتين في مراسم جنازة البرلماني فلاديمير جيرينوفسكي، ومنافسه السابق في انتخابات الرئاسة، هي أول ظهور علني له منذ فترة طويلة.