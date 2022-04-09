اخبار الخليج – الحواج: ندعم جهود المزارعين للاستفادة من الطاقة الشمسية في مزارعهم

رحب وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس إبراهيم حسن الحواج، بالاقتراح الذي تقدمت به جمعية البحرين التعاونية الزراعية والذي يهدف إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية في المزارع.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس الحواج وبحضور الوكيل المساعد لشؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم ومدير إدارة الثروة النباتية المهندس حسين جواد الليث، في مكتبه بالبديع مع وفد من جمعية البحرين التعاونية الزراعية برئاسة رئيس الجمعية محمد محسن علي.

وأوضح الحواج أن إدخال الطاقة الشمسية ضمن عمليات الإنتاج الزراعي في المزارع من شأنه الحد من قيمة فاتورة الكهرباء، وتحقيق نسبة توفير في فاتورة استهلاك الكهرباء الاعتيادية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على القطاع الزراعي، ويشكل رافداً لدعم المزارعين البحرينيين.

وأكد أن وكالة الزراعة والثروة البحرية لن تدخر جهداً في سبيل تقديم مختلف سبل الدعم الممكنة لتحقيق هذا الأمر على أرض الواقع ووفقاً للإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وهو التوجه الذي يدعم الجهود الرسمية الرامية لإدخال التقنيات النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، بحث الحواج مع وفد الجمعية سبل دعم المزارعين والنهوض بالعاملين في هذا القطاع الذي يعول عليه لتحقيق التوجهات الرسمية فيما يخص تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.

وأكد مضي الوكالة في اتخاذ الخطوات الكفيلة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطابه السامي بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلس النواب، والذي على إثره تم البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي عبر أربع مرتكزات أساسية، وهي تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي باعتباره شريكاً أساسياً في هذه الاستراتيجية.

وقال الحواج: إن دعم المزارعين البحرينيين يأتي انطلاقاً من التوجيهات والمتابعة المستمرة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، كما أنه من صلب اهتمام وكالة الزراعة والثروة البحرية، لافتاً إلى أن الوكالة مستمرة في وضع المبادرات والبرامج الرامية للنهوض بهذا القطاع وتعظيم مساهمته في رفد استراتيجية الأمن الغذائي لمملكة البحرين.

وأكد أن الوكالة ماضية في تقديم المساندة للمزارعين للاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة التي تشكل أولوية في مضاعفة الإنتاج الزراعي وتقليل الكلفة قدر الإمكان، وهو الأمر الذي سيكون له المردود الإيجابي على هذا القطاع.

وخلال اللقاء استمع الحواج إلى ملاحظات وفد الجمعية ومقترحاتهم لدعم المزارعين والتحديات التي تواجههم، ووعد بدراسة تلك الاحتياجات والنظر في تحقيقها وفقا للإمكانات المتاحة، وأكد أن أبواب الوكالة مفتوحة لتلقي أية ملاحظات أو اقتراحات التي من شأنها تحسين الدعم والخدمات التي تقدمها وكالة الزراعية والثروة البحرية للمزارعين البحرينيين.