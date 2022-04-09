اخبار الخليج – النائب عبدالله الذوادي يشيد بمضامين لقاء ولي العهد بمجلسي النواب والشورى

محمد بن مسعود - الدمام - أكد النائب الدكتور عبدالله الذوادي إن لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حمل مضامين هامة تعكس مدى اهتمام سموه بالدفع في العمل الحكومي والتشريعي على حد سواء وتحقيق التطلعات المنشودة من أجل رفعة ونماء مملكة البحرين والمواطنين الكرام، لافتاً إلى إن التعاون الايجابي من السلطة التنفيذية وبتوجيهات من سموه أدت إلى تحقيق نتائج ايجابية في مختلف المجالات بالرغم من الظروف العالمية منها جائحة كورونا، والتأثيرات الاقتصادية الكبيرة.

وأشار الذوادي إلى إن البحرين تمكنت من تجاوز جائحة كورونا بفضل روح فريق البحرين والقيادة المميزة لسموه وتوجيهاته المستمرة وتقديم الدعم الكامل للفريق وتوفير كل الإمكانات الضرورية لتوفير العلاج واللقاحات والفحوصات المجانية، والحملات الإرشادية والتوعوية ورفع وعي المجتمع من مواطنين ومقيمين حفاظاً على صحتهم، مما جعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة فيروس كورونا وبمبادرات وطنية وعمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذكر أنه رغم التحديات إلا إن العمل المشترك بين السلطتين ساهم في إنجاز برنامج عمل الحكومة الذي حصل على توافق السلطتين، بهدف خلق توازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات العامة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة بما يتماشى مع الركائز والسياسات التي تم وضعها للحفاظ على الأمن والاستقرار توفير الخدمات اللازمة للمواطن، وتحسين ظروف المعيشة وتعزيز التنمية المرتكزة على المواطن.