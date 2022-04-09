اخبار الخليج – التعاون الوثيق بين جامعتي «الخليج العربي» و«جونز هوبكنز الأمريكية» يحرز نتائج قيمة وواعدة

أَثْمَرت الشراكة القائمة بين جامعة الخليج العربي جامعة جونز هوبكنز الأمريكيةJohns Hopkins University في المجال البحث العلمي عن نتائج صلبة حيث أنتج طلبة برنامج الماجستير الإكلينيكي في طب العائلة ثمان أبحاث علمية قيمة تصب في تعزيز مستوى جودة الخدمات والارتقاء بالسياسات الصحية الأساسية بما يتوافق مع تطلعات الرعاية الصحية للمرضى.

وعبر رئيس الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي عن سعادته بنجاح الشراكة بين الجامعتين، وقال انه هذه الشراكة حققت نتائج مشرفة وواعدة، معبراً عن اعتزازه بمستوى الأبحاث العلمية المنجزة وبتعاون مع الرابطة العالمية لأطباء الأسرة (WONCA) وفي وقت يعتبر قياسي، موكداً أن هذا الإنجاز البحثي والتدريب المكثف هو أحد ثمار اتفاقية التدريب الموقعة بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة وصندوق العمل «تمكين»، وجامعة الخليج العربي.

وأشار إلى أن التعاون المثمر بين جامعة الخليج العربي وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية والرابطة العالمية لأطباء الأسرة (WONCA) يأتي في سياق التوجه الاستراتيجي للجامعة في مجال تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من فرص العولمة للوقوف على المستجدات العلمية، وتعزيز جهود الابتكار في الجامعة، وبناء علاقات اكاديمية مع نخبة من العلماء يعملون في جامعات ومنظمات دولية قيادية، وأن هذا التوجه الاستراتيجي اثبت جدواه ونجاحه في تدريب الأطباء حديثي التخرج ليتيح أمامهم فرص وخيارات أوسع للعمل في عديد من المجالات الطبية من خلال التدريب المكثف طوال دراستهم في برنامج الماجستير الإكلينيكي في طب العائلة.

ومن جانبه، اعتبر الأستاذ بقسم طب العائلة بكلية الطب والعلوم الطبية ومدير برنامج الماجستير الإكلينيكي في طب العائلة بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور عفيف بن صالح أن انجاز طلبة الماجستير في تخصص طب العائلة وبتعاون وثيق مع الرابطة العالمية لأطباء الأسرة (WONCA) شكل نقاط قوة تضاف إلى رصيد كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي، مشيراً إلى ان هذه الشراكة البحثية هي فرصة ذهبية للارتقاء بالبحث العلمي في مجال طب العائلة، مشيداً بمستوى الارشاد والتوجيه والتدريب العملي الذي تلقاه طلبة الماجستير طوال الفترة الماضية.

هذا، واكتسب برنامج الماجستير الإكلينيكي في طب العائلة في غضون السنوات القليلة الماضية ثقة في الأوساط الطبية في مملكة البحرين وذلك لجودة البرامج حيث التصميم والمحتوى والتنفيذ والاعتمادية، إلى جانب الإشادة التي نالها من مؤسسات دولية، ولمكانة البرنامج المتميزة التي تحاكي المقاييس الدولية المعتمدة لكونه مبني على مستوى عالي من المهنية والأسس العلمية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط وتوجه الجامعة لتطوير التعاون الدولي مع مؤسسات التعليم والمنظمات الدولية ذات السمة الاكاديمية والبحثية الرائدة على المستوى الدولي، بما يعود بالفائدة على الجامعة وسمعتها العلمية الايجابية المترسخة لأكثر من 40 عاما على الصعيد الخليجي والعربي والدولي، إلى جانب إثراء المحتوى البحثي والأكاديمي لبرامج الجامعة الاكاديمية بالخبرات والتجارب العالمية المبتكرة والقائمة على الابداع والتجديد والتي بإذن الله تساهم في وضع خبرات أطباء مملكة البحرين وأطباء دول مجلس التعاون الخليجي في مصاف أطباء الدول المتقدمة.