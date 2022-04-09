أمانة الشرقية: ” مركز الإبداع البلدي” يطلق مبادرة” استلهام” لاستقطاب الأفكار الإبداعية

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، ” مبادرة استلهام” للأفكار الإبداعية، والتي تأتي ضمن سلسلة مبادراتها التي ينفذها ” مركز الإبداع البلدي “، والتي استمرت على مدى يومين بعدد من المواقع العامة، بهدف التعريف بالمركز ومنصاته لاستقطاب الأفكار الإبداعية التي تهدف إلى إشراك المجتمع بالمنطقة لإيجاد حلول إبداعية لخدمات القطاع البلدي.

وأوضح مدير مركز الإبداع البلدي الأستاذة مها بن سليمان الوابل، أن مبادرة” استلهام” للأفكار الإبداعية، تهدف الى نشر ثقافة الإبداع والتعريف بمركز الإبداع البلدي بأمانة الشرقية وأهدافه ومنصاته، من خلال استحداث ” باركود” تم تخصيصه لتقديم الأفكار الإبداعية والابتكار، والتي سجلت خلالها ١٥٠ فكرة إبداعية.

وقالت إنه شارك في المبادرة التي أطلقت مؤخرا على مدى يومين بكورنيش محافظة الخبر وكورنيش الدمام، أكثر من ٤٠ متطوع ومتطوعة لتعريف بالمركز ومبادرته لاستلهام الأفكار الإبداعية وتسجيلها عبر ” الباركود” من قبل زوار الأماكن والحدائق العامة، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات التي يقدمها مركز الإبداع البلدي بالأفكار النوعية التي يستقطبها.

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يذكر أن من أهداف مركز الإبداع البلدي بالأمانة دعم الابتكار والتفكير الإبداعي الذي يعزز من المشاركة المجتمعية، بهدف تنمية دور المستفيد في تحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول المبتكرة والإبداعية، من خلال فتح قنوات المشاركة من كافة فئات المجتمع لاستقطاب الأفكار الإبداعية وتقييمها وتحويلها لمشاريع تخدم القطاع البلدي.

كما يسعى المركز إلى تحقيق الارتقاء بمستوى الأفكار الإبداعية ونشر ثقافة الإبداع البلدي في داخل القطاع وخارجه، من خلال فريق عمل متخصص حاصل على شهادات اخصائي ابتكار معتمدة على عدة آليات، لتقييم الأفكار التي يتم استقطابها واستقبالها من مختلف مصادرها ومن أهمها التواصل المباشر مع الجمهور من خلال تفعيل عدد من المناسبات، من أبرزها اسبوع الإبداع البلدي الذي يقام مرة كل عام في شهر أبريل، حيث يتم ضمن فعاليات أسبوع “الإبداع البلدي” حصر مجموعة من الأفكار من قبل منسوبي الأمانة وعبر بوابة الأفكار الإبداعية ضمن موقع امانة المنطقة الشرقية منصة الإبداع البلدي.

كما يعمل مركز الإبداع على تفعيل عدد من الفعاليات الاجتماعية والعالمية والمحلية التي يشارك من خلالها أفراد المجتمع، حيث أقيمت عدة فعاليات بعدد من المراكز التجارية تم من خلالها حث المجتمع المدني على المشاركة بالأفكار والمقترحات حول تحسين جودة الخدمات البلدية وتحسين المشهد الحضري، تخللها حصر مجموعة من الأفكار المقدمة من الجمهور و تفعيل أنواع من الفنون المتنوعة بالمرافق العامة كالحدائق والواجهات البحرية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل إبداعية لاستقطاب الأفكار وإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة تحديات القطاع البلدي، من أبرزها ورش عمل متعددة تحت عنوان “مدن المستقبل” أدارها نخبة من المتحدثين وذوي الاختصاص.

كما تضمنت أعمال مركز الإبداع إطلاق أكبر حملة تطوعية على مستوى المنطقة الشرقية التابعة لبرنامج إماطة، تحت شعار “الشرقية نظيفة” بهدف حماية البيئة والحفاظ عليها ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع، وصل عدد المتطوعين أكثر من 60 ألف متطوع مع نهاية العام الماضي، وما يزيد عن 150 فرقة تطوعية من البلديات.