حساب المواطن: صرف الدعم للمستفيدين من دفعة أبريل غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلن برنامج حساب المواطن، عن إيداع مبالغ الدعم للمستفيدين من الدفعة الـ53 (أبريل 2022م)، فجر غد الأحد؛ حيث تم إعلان نتائج الأهلية لهذه الدفعة بتاريخ 29 مارس الماضي.
وكان برنامج حساب المواطن، أوضح في وقت سابق، أنه «سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.»
وتابع البرنامج قائلا، إنه «سيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والخمسين، يوم الأحد بتاريخ 10 أبريل.
من جهة أخرى، أوضح برنامج حساب المواطن، أن أكثر من 1.4 مليون عملية تعامل معها البرنامج في الربع الأول من عام 2022م.
وحول تفاصيل دفعة شهر مارس الماضي، ذكر برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع (1.8) مليار ريال لـ(10.2) مليون مستفيد وتابع.
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وأضاف البرنامج، أن قيمة تعويضات الدفعات السابقة بلغت (22 مليون ريال)، فيما تحصل (76%) من المستحقين على الدعم.
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