«الصحة»: 95 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 295 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - 09-08-1443 12:08
صدى تبوك – متابعة
أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت)، تسجيل 95 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 295 حالة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 751717 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 78 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 736910 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9055 حالة.
ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.
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