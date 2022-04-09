اخبار دوليه – كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 185 ألف إصابة بكورونا و338 وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت عن تسجيل 185 ألفا و566 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 15 مليونا و169 ألفا و189 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم السبت.

وسجلت كوريا الجنوبية 338 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بكوفيد19- اليوم السبت ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19092 وفاة.