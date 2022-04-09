ازدحام الرحمة عند أبواب المسجد النبوي عقب صلاة الفجر

محمد بن مسعود - الدمام - ازدادت أعداد المصلين والزوّار للمسجد النبوي الشريف، خاصةً خلال أيام شهر رمضان، ومع تخفيف إجراءات كورونا؛ حيث شهد تدفق حشود غفيرة عقب صلاة فجر اليوم السبت.

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