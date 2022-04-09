“الصحة” تسجل 95 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت 9 أبريل 2022، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ورصدت تعافي (295) حالة، ولا حالات وفاة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم السبت، بلغ إجمالي حالات إصابات كورونا في السعودية 751,717 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 78 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 36,910 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى (9,055) حالات وفاة.
كما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة 63,273,358 جرعة لقاح.
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