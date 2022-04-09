“الجمارك”: يُمنع استيراد الكاميرات ذات الصفة التجسسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، على أن الأنظمة في المملكة تمنع استيراد الكاميرات ذات الصفة التجسسية.
وأوضحت الهيئة أنه أنه يُسمح للأفراد فقط باستيراد كاميرات المراقبة، على أن تكون لغرض شخصي، وأن تكون واردة بأسماء أفراد، وليس بكمية تجارية.
وجاء رد الهيئة تعليقًا على استفسار أحد المواطنين حول مدى إمكانية السماح باستيراد بكاميرا تصوير يتم تركيبها على أسلحة الصيد.
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