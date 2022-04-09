اخبار الخليج – «الحمر»: إنجاز 75 %من مشروع بناء 303 وحدة سكنية بمدينة سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إن نسب الإنجاز بمشروع تنفيذ 303 وحدة سكنية بمدينة سلمان بلغت 75%، مشيراً إلى أنه من المؤمل أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات للمستفيدين خلال العام الجاري.

وأضاف أن الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ الالتزامات الاسكانية الواردة في برنامج الحكومة الحالي، وأن وحدات المشروع قد الخليج 365 وأن تم تخصيصها للمواطنين في إطار برنامج تنفيذ أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين.

ونوه وزير الإسكان إلى زيادة وتيرة الإنجاز لتسليم المشروع خلال الأشهر المقبلة، تبعاً لخطة التنفيذ المتفق عليها، مشيراً إلى أن البنية التحتية والخدمات المرافقة لمشروع بناء 303 وحدة سكنية مكتملة ومؤهلة بالكامل، مما يساهم في سرعة تسليم الوحدات للمستفيدين فور اكتمال نسب الإنجاز.

وأشار المهندس الحمر إلى أن تصميم هذه الوحدات وتنفيذها يتم وفق نموذج سكني مطور، وبتصميم عصري حديث، بموقع الجزيرة رقم 14، حيث تتكون الوحدة السكنية من أربع غرف نوم، وصالتين، ومجلس، ومطبخ، وحديقة، ومواقف لسيارتين، بالإضافة إلى الاطلالة على الواجهة البحرية لأغلب الوحدات السكنية ومسارات للمشي وممارسة الرياضة بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتوفير بيئة معيشية متكاملة من جميع النواحي والاستقرار بمنزل عصري حديث يتوافق مع احتياجاتها.

وأكد المهندس الحمر أن المشروع أنجز نحو 2,000,000 مليون ساعة عمل دون حوادث أو إصابات وبإشراف من مهندسي الوزارة، حيث تولي «الإسكان» اهتماماً كبيراً لمتطلبات الصحة والسلامة في تنفيذ مشاريعها الإسكانية والتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة بالتوازي مع سرعة الإنجاز.