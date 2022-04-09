«البحرين الإسلامي – (BisB)» يرقي 64 موظفاُ من طاقم عمله

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB) عن مجموعة من الترقيات شملت مختلف دوائر وأقسام البنك، حيث تضمنت التالي: أربع ترقيات على مستوى الإدارة التنفيذية و على الصعيد الإداري و60 ترقية في باقي المستويات، حيث يأتي ذلك بهدف تنمية وتطوير القدرات الوظيفية لكوادره العاملة والاستثمار في مواهبهم ومهاراتهم.

وبهذه المناسبة، صرحت أفنان صالح رئيس تنفيذي الموارد البشرية في البنك قائلةً:» يسرني تهنئة جميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم بمختلف دوائر وأقسام البنك، مثنيين على عملهم الجاد وإخلاصهم الذي ساهم بترقيتهم وتحقيقهم هذا الإنجاز، آملين أن يكون ذلك حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في العمل بما يحقق أهداف البنك وتطلعاته في الفترة القادمة. «

وأضافت قائلةً: «إننا فخورون بوجود فريق عمل متفانٍ يعمل بجد ويسعى دومًا لاقتناص الفرص والتركيز على تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم. مؤكدين سعينا لتهيئة بيئة عمل تُعزز الابتكار، علاوة على تزويد موظفينا بجميع الإمكانيات اللازمة لتحقيق النمو والتقدم في مسيرتهم المهنية.»