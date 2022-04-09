إصابات كورونا العالمية إلى « نصف المليار»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم، اليوم السبت 9 أبريل 2022، إلي نحو نصف مليار.

وأظهرت بيانات حديثة اليوم وصول إجمالي الإصابات إلى 497 مليونا و782 ألف 559 حالة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي وفيات كورونا العالمية وصل إلى 6 ملايين و199 ألف و213 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع الشفاء إلى 433 مليونا و149 ألف و912 حالة.

كورونا في ألمانيا

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وارتفعت إصابات كورونا في ألمانيا إلى 22 مليونا و591726 بعد تسجيل 150675 إصابة جديدة.

وأشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 131679 بعد تسجيل 309 وفيات جديدة.

كورونا في كوريا الجنوبية

وسجلت كوريا الجنوبية 185 ألفا و566 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية و338 حالة وفاة .

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 15 مليونا و169 ألفا و189 إصابة والوفيات إلى 19092وفاة .