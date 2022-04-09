اخبار دوليه – الصين تبني أكثر من 100 مستشفى مؤقت في شنغهاي لعلاج المصابين بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت نائبة عمدة مدينة شنغهاي الصينية تسونج مينج، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن المدينة شيدت ما يزيد على 100 مستشفى مؤقت تضم أكثر من 160 ألف سرير، لعلاج المصابين بكوفيد19- .

وأشارت تسونج إلى ثمانية مستشفيات أخرى تضم أكثر من 8000 سرير في شنغهاي، وسيبدأ تشغيل المزيد من المستشفيات نهاية هذا الأسبوع، بينما سيتم نقل موارد والاحتفاظ بها في المستشفيات المخصصة والمستشفيات المؤقتة بالمدينة، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وسجلت شنغهاي 1015 إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد19- و22609 إصابات بدون أعراض أمس الجمعة.

وتبدأ السلطات الصحية اليوم السبت تنفيذ حملة اختبار المستضد لكوفيد19- على مستوى المدينة، مع التخطيط لإجراء جولة جديدة من اختبار الحمض النووي لكوفيد19- لاحتواء الوباء في شنغهاي.