محمد بن مسعود - الدمام - هل يقبل الصيام من شخص كان عليه قضاء من رمضان الماضي؟ .. ستدهشك الاجابة

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية المصرية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثير وهو من كان عليه صيام ايام من رمضان ودخل عليه رمضان القادم لا يقبل صيامه. وقال ” بإذن الله تعالى يُقبل الصيام ممن عليه قضاء من رمضان الماضي.” تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأشار “جمعة” إلى أنه عليه أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكينٍ عن كل يوم أَخَّرَه إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ.

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