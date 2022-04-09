أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله ريمي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله محمد ريمي، بعد حياة زاخرة بالعطاء الوطني في خدمة القطاع التعاوني الزراعي.

وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى عبدالرحمن عبدالله محمد ريمي وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يعد رائداً من رواد العمل التعاوني بشقيه الزراعي والحيواني على المستوى الوطني، وإسهاماته وتفانيه وإخلاصه كواحد من قيادات المؤتمر بالدائرة 164 المشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية بمديرية الحوك.

وأكد أن رحيله يعد خسارة فادحة على القطاع التعاوني خاصة والوطن عامة، كما خسر المؤتمر واحداً من قياداته الكفوءة والمخلصة.

وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأسرة الفقيد وكافة آل ريمي وزملائه في القطاع الزراعي وجميع قيادات وأعضاء المؤتمر بمحافظة الحديدة في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “..