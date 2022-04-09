“أمانة جدة” تحدد مواعيد الانتهاء من إزالة الأحياء العشوائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة جددت أمانة محافظة جدة، التأكيد على التزامها بتفاصيل الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية في المحافظة. وبيّنت الأمانة أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإزالة ورفع الأنقاض في جميع الأحياء المستهدفة بجدة في 17 نوفمبر 2022م. ولفتت إلى أن الحملة تستهدف إزالة 26 حيًا بمساحة إجمالية 18.5 مليون متر مربع، إلى جانب الأحياء العشوائية الواقعة ضمن أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وعددها 8 أحياء بمساحة إجمالية 13.9 مليون متر مربع. أخبار قد تهمك

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