البنتاغون: انتشار قوات روسية إضافية قرب مدينة خاركيف الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الآلاف من الجنود الروس تجمعوا بالقرب من أطراف مدينة خاركيف الأوكرانية.
وقال المسؤول أمس الجمعة إن عدد الوحدات التكتيكية قرب بلدة بيلجورود الحدودية الروسية ارتفع من 30 وحدة إلى 40 وحدة. ولم يحدد المسؤول العدد الدقيق للقوات الإضافية، لكنه قال إن هذه الأنواع من الكتائب تتألف عادة مما يتراوح بين 600 و1000 جندي.
وأوضح المسؤول أن الجيش الروسي يحشد قواته هناك من أجل تركيز قواته على السيطرة على إقليم دونباس بشرقي أوكرانيا.
وتقع مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، قرب الحدود الروسية.
وقال إن هناك دلائل على أن روسيا تأمل في حشد أكثر من 60 ألف جندي.
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وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في وقت سابق إن هناك تقارير على تعبئة عشرات الآلاف من قوات الاحتياط لتعزيز وحدات روسيا على حدود دونباس.
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