ما سبب تغير مبالغ الاستحقاق في كل دفعة؟.. “حساب المواطن” يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح برنامج “حساب المواطن”، سبب تغير مبالغ الاستحقاق في كل دفعة، مبيناً أنه يتم التحقق من بيانات الدخل بشكل دوري.

ولفت البرنامج إلى أنه يتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، مشيراً إلى أنه حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل، يتم التحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

وكان قد نوه البرنامج قبل يومين إلى أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة من الاستحقاقات يوم 10 أبريل الجاري.