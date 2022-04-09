264 مليون ريال إجمالي تبرعات إحسان بعد ساعات من إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري

كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أن إجمالي التبرعات عبر منصة إحسان في الساعات الأولى من الحملة الوطنية للعمل الخيري بلغ أكثر من 264 مليون ريال.

ودشّن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اليوم، الحملة الوطنية للعمل الخيري التي تُقام للعام الثاني على التوالي؛ بتبرعين سخيين؛ حيث قدم خادم الحرمين الشريفين تبرعا بمبلغ 30 مليون ريال، فيما قدّم ولي العهد تبرعا بمبلغ 20 مليون ريال.

ويأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة من عظيم اهتمام بدعم العمل الخيري، وامتدادًا لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل.

يُشار إلى أن منصة إحسان أطلقت الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على ذلك، امتدادًا لما حققته الحملة الأولى من خلال أرقامها المُتحققة وإنجازاتها غير المسبوقة في سبيل تمكين قطاع العمل الخيري وتعظيم أثره، مما أسهم في وصول التبرعات عبر المنصة إلى أكثر من مليار و 470 مليون ريال، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين و465 ألف مستفيد ومستفيدة.