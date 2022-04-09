الحصيني: رياح شبه قوية مثيرة للأتربة على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد حالة الطقس حسب المراصد نشاطًا للرياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة مع تطاير الرمال في المناطق الرملية.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الرياح القوية تكون- بمشيئة الله- اليوم السبت على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والشمالية والجوف وحائل ورياح من خفيفة لمتوسطة على القطاع الغربي من المملكة.

وأضاف أن الأجواء تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على المنطقة الشمالية، وأن الرؤية شبه معدومة بسبب الأتربة المثارة على الناصفة ومنطقة الجوف.

وأكد أن الرياح ستكون مغبرة مع رؤية شبه معدومة، على عموم منطقة الحدود الشمالية والحدود السعودية الأردنية العراقية.