محمد بن مسعود - الدمام - المنصورة يفوز على حسان اداء ونتيجة في بطولة المريسي

كتب/محمد احمد/شامل النعماني : قدم فربق المنصورة اداء كبيرا امام حسان وفاز عليه باربعة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بين الفريقين في اطار دوري المريسي على ملغب الحبيشي برعاية المجلس الانتقالي باشراف مكتب الشباب والرياضة وبحضور الاخوة/ عرفات محمد علي مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن والكريحي كنعان نائب مدير ادارة الشباب والرياضة في المجلس الانتقالي وخالد باعش مدير مكتب قائد القوات الخاصة وجماهير كبيرة من عشاق الكرة

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وكان الشوط الاول رائعا بين الفريقين ومتكافئا في اكثر فتراته لكن المنصورة اسنطاع ان يسجل هدف السبق بواسطة لاعبه/ صالح مرقب

ولم يستسلم الحسانيون للنتيجة فشنو العديد من الهجمات وسجلو هدف التعادل عبر لاعبهم/ محمد خالد..

اما الشوط الثاني فقد سيطر المنصورة على كل تفاصيل المباراة مستغلين تراجع فربق حسان الذين لم يكونو كالشوط الاول فسجل المنصورة ثلاثة اهداف بافضل ماتكون عبر لاعبيهم/ محمد الشيبة وحسين العنبري وحسين سمير لتنتهي المباراة باربعة اهداف لهدف والتي ادارها بشكل جيد ااحكم الرائع/ سيف الدميني..

بعد المباراة تم تكريم لاعب المنصورة/ سعيد امبدوبا بجائزة افضل لاعب في المباراة سلمها النقيب/ خالد باعش مدير مكتب قائد القوات الخاصة .

هذا ويلعب السبت في اطار الدوري فريقا التلال والكفاج.