“الصحة” توضح الآثار الجانبية لتناول المنشطات

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حذّرت وزارة الصحة من الآثار الجانبية لتناول المنشطات سواءً على صحة الرجال أو النساء.
وأوضحت الوزارة، أن الآثار الجانبية للمنشطات تتمثل في حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وحدوث مشاكل في الكبد أو الكلى قد تصل إلى الفشل التام، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، وجلطات الدم، وكذلك احتباس السوائل وزيادة نسبة الكوليسترول.
ولفتت إلى أن تأثيرها على الرجال يتمثل في العقم والصلع والضعف الجنسي، فيما تؤثر على النساء في نمو شعر الوجه، وغلظة الصوت، وخلل في انتظام الدورة الشهرية.
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