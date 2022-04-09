الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بثنائية في شباك الشارقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تغلب فريق الهلال السعودي على فريق الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022، في اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض .
سجل الهلال السعودي هدفه الأول في الدقيقة ٥ عن طريق لاعبه صالح الشهري من ركلة جزاء، فيما جاء هدف التعادل لفريق الشارقة الإماراتي في الدقيقة ٧ سجله لاعبه أوتابيك شوكوروف، ليأتي فريق الهلال السعودي بهدف الفوز الثاني لفريق الهلال السعودي في الدقيقة ٦٢ من زمن المباراة سجله لاعبه ميشايل ديلغادو .
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