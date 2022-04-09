محمد بن مسعود - الدمام - عقوبات صارمة ضد المخالفين .. إعلان رسمي يهم جميع المواطنين في العاصمة صنعاء وهذا ما تم إقراره إبتداءً من اليوم (التفاصيل)

دعت وزارة الكهرباء والطاقة في صنعاء ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الوزارة وحددتها بمبلغ 420 ريال للكيلو الواحد.

وحث نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة المقرة من الوزارة، سيما وشركة النفط عملت على توفير كمية من الوقود لمحطات التوليد الخاص.

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وطالب ملاك المولدات الخاصة بتدوين تعرفة التسعيرة الجديدة في الفواتير المقبلة .. لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتسعيرة الجديدة، وفرض الغرامات المالية.

كما دعا نائب وزير الكهرباء المواطنين إلى الإبلاغ عن المحطات غير الملتزمة بالتسعيرة الجديدة عبر الاتصال بالرقم المجاني التابع للوزارة (800014) أو على الرقم (777105515).

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الكهرباء بياناً توضيحياً حول تسعيرة الكهرباء، وأكدت أن ما أعلنته من تسعيرة للكيلو بمبلغ 420 ريال هو وفقا لسعر الوقود الموجود حاليا والذي يتوفر عبر المنافذ البرية وبسعر مرتفع.

وأشارت الوزارة في البيان التوضيحي، إلى أن هذه التسعيرة ليس لها علاقة بالمازوت الذي سيتوفر عبر ميناء الحديدة، وفي حال وصول إمدادات الوقود عبر ميناء الحديدة سيتم إعادة التسعيرة حسب التكلفة.