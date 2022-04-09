شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت وإتلاف 151 كجم أغذية فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت أمانة حفر الباطن، 151 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأغلقت 5 منشآت لعدم الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية، واستبعاد 29 عاملًا، لا يحملون الشهادات الصحية، بالإضافة لبعض الأواني والمعدات غير الصالحة للاستخدام.

وكثفت الأمانة، ممثلة في بلدياتها، جولاتها الميدانية الرقابية على متاجر المواد الغذائية والمطاعم ومتابعة نشاطها؛ لضمان سلامة المعروضات والالتزام بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وفق خطّة «غذاؤكم أمانة» الرقابيّة الموسمية لشهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الجولات من منطلق الحرص على سلامة الجميع وتأكيداً لحرص الأمانة على مضاعفة الجهود لحماية المستهلك وفق الخطة الرقابية المُعدة للشهر المبارك.

ودعت الأمانة الجميع إلى دعم جهودها الرقابية من خلال التبليغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات البلدية «940».