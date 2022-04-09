شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طريق «قرحش - الكدادية» بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، من أعمال تحسين وتطوير طريق «قرحش- الكدادية»، وفتحه أمام الحركة المرورية.

وأوضح فرع الوزارة أن أعمال التحسين شملت إزالة طبقة الأسفلت القائمة، وإعادة تأهيل طبقة القاعدة الترابية، ثم تنفيذ طبقة الأساس والسطح الإسفلتي بطول إجمالي 8.5 كم، إضافةً إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال الدهانات وتركيب عيون القطط.

وأوضح الفرع أن الطريق يخدم قاطني المنطقة والشركات والمحطات وملاك المزارع الواقعة على جانبي الطريق ويسهم في رفع مستوى السلامة ضمن خطة الوزارة لرفع جودة الطرق بالمنطقة الشرقية.

وواصل الفرع العمل في تقاطع مدخل النابية على طريق أبو حدرية، وانتهى من كامل أعمال الركائز الوسطية والطرفية للجسر، وتركيب كامل جيردرات الجسر البالغ عددها 72، إضافة إلى الانتهاء من صب 20 جزءا للجدران الاستنادية، من أصل 58 جزءا.

كما واصل فرع النقل العمل على استكمال طريق «صفوى- رحيمة»، وانتهى من كامل أعمال الأعمدة الخرسانية، بإجمالي 158، وصب كامل جيردرات الجسر البري بعدد 242 كمرة، وتركيب 110 جيردرات، والانتهاء من طبقة الأساس الأسفلتي الأولى للطريق بطول 4.2 كم.