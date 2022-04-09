شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار الشاحنات المخالفة بـ«نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنذرت إدارة خدمات الشاطئ، التابعة لبلدية الظهران، عددًا من الشاحنات المخالفة للنظام، بالوقوف داخل نطاق شاطئ نصف القمر بشكل عشوائي، تمهيدًا لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، محذرةً ملاك الشاحنات من عدم الالتزام بالنظام، وضرورة عدم إيقاف الشاحنات في الأماكن العامة.

ونفذت الإدارة حملات ميدانية على السوق الشعبي بشاطئ نصف القمر، أسفرت عن إنذار 60 موقعًا، وإبلاغ أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة مظاهر التشوه البصري.

وكثفت البلدية جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».