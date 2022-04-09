شكرا لقرائتكم خبر عن 8505 مشاركين في «دوري المدارس» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 8505 طلاب، يمثلون 1055 فريقًا من جميع المراحل الدراسية، في «دوري المدارس 2022» بمحافظة حفر الباطن، الذي تنظمه وزارة الرياضة ، بالتعاون مع وزارة التعليم، محققة بذلك ثاني أعلى نسبة تسجيل على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، على أن يتنافسوا في 12 ملعبًا على مستوى المحافظة، بعدد 1552 مباراة تمثل المرحلة الأولى من التصفيات.

وثمن مدير تعليم حفر الباطن محمد القحطاني دعم قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- واهتمامها بالنشء، وخير مثال على ذلك هذه البرامج النوعيّة التي تستهدف تنمية الرياضة المدرسية ومنها كرة القدم، لبناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين ليكونوا رافدًا من روافد الرياضة السعودية.