شكرا لقرائتكم خبر عن «أيام سوق الحب 2».. 5 آلاف زائر و13 برنامجا هادفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، على محتويات وفعاليات، مهرجان «أيام سوق الحب» في نسخته الثانية، التي افتتحها مساء أمس الأول، وتنظمه أمانة المنطقة الشرقية، وذلك بحضور عدد من قيادات الأمانة.

برامج هادفةوبلغت فعاليات المهرجان أكثر من 13 برنامجًا هادفًا بمجالات متنوعة، بهدف إحياء الأسواق الشعبية القديمة المتجاوزة نشأتها ما يقارب 60 سنة.

تراث شعبيويأتي المهرجان لإحياء تراث الأسواق الشعبية القديمة، وتعريف الشباب بالموروث الثقافي الوطني، متضمنًا نخبة من الفعاليات التراثية والترفيهية والاجتماعية، التي تستمر 10 أيام، تحت شعار «قديمك نديمك.. لو الجديد أغناك»، بمشاركة عدد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وأكثر من 300 متطوع ومتطوعة.

أركان مصاحبةوتوافد أكثر من 5 آلاف زائر للمهرجان خلال يومه الأول من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك للاستمتاع بفعاليات المهرجان والأركان المصاحبة له، التي تجذب المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار.طابع عصري

وأوضح م. الجبير أن الأمانة تحرص على إقامة المهرجانات، مثل مهرجان «أيام سوق الحب»، الذي يأتي لإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة والتراث الشعبي الوطني، مبينًا تسليطه الضوء على منظومة الحياة القديمة وحياة الآباء والأجداد بمختلف بيئات الماضي من خلال تفاصيل تفاعلية ذات طابع عصري فيه الكثير من الإمتاع بكل جوانبه الترفيهية والثقافية والاجتماعية.

قيمة وطنية وأكد على ما تمثله هذه المهرجانات التراثية من قيمة وطنية كبيرة ترسخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل والتعريف بالبيئة السعودية وموروثها الشعبي المجيد، مضيفًا إن المهرجان يتضمن برامج للطفل وللقرقيعان والقهوة السعودية والمطبخ السعودي، تقدمها الأكاديمية السعودية لفن الطهي «زادك» وفعاليات متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، وكذلك عروضا شعبية وفلكلورية وأصحاب مشاريع صغيرة ومسرحا تفاعليا ينقل حضارة الماضي بأنشطة هادفة تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين، إضافة لعدد من الفعاليات الترفيهية والتوعوية، وتحاكي هذه البرامج الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب 60 سنة في موقع سوق الحب بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية والعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية.