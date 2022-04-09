شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 7 مبانٍ آيلة للسقوط وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 7 مبانٍ آيلة للسقوط، وذلك خلال زيارة 22 مبنى، ضمن جولاتها الميدانية على المباني الآيلة للسقوط، خلال الأسبوع الماضي.

وعالجت البلدية بلاغين، ورصدت تطور 91 % من المحطات، مؤكدةً استمرار الجولات لكسب امتثال أكبر.

على جانب آخر، كثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية، مع حلول شهر رمضان المبارك.