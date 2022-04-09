شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوبا مع ”الخليج 365”.. 7 مشاريع «تعليمية» بأحياء الأمانة والفرسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، عن 4 مشاريع للمدارس بحي الأمانة، و3 بحي الفرسان، بالإضافة إلى عدد من المشاريع في عدد من أحياء المنطقة، وذلك حرصا على إيجاد وتوفير البيئة المناسبة والجاذبة تعليميا.

مدارس متعثرة

جاء ذلك بعد ما نشرته ”الخليج 365”، بشأن إعلان تعليم الشرقية، عن طلب لاستئجار مبانٍ للمدارس في 19 موقعا بالمنطقة، وفق شروط وضعتها الوزارة، رغم وجود العديد من المدارس المتعثرة، من بينها أحياء الأمانة، والفرسان.

بيئة جاذبةوأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص لـ«اليوم» أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لديها عدد من المشاريع المدرسية جارٍ العمل على تنفيذها في مختلف الأحياء بالمنطقة ومحافظاتها، حرصا على إيجاد وتوفير البيئة المناسبة والجاذبة تعليميا.

مشاريع مبرمجة

وأشار إلى أن حي الأمانة توجد به حاليا مدرسة ابتدائية «بنات»، وأخرى «بنين»، إضافة إلى مشروعين قيد التنفيذ، موضحا أن هناك مشروعين «متوسطة وثانوية» مبرمجة لهذا الحي، ضمن المشاريع المبرمجة للمنطقة الشرقية، والتي تم رفعها للوزارة.

أهداف تربويةوبين أن حي الفرسان يضم ابتدائية ومتوسطة «بنين»، وكذلك ابتدائية ومتوسطة «بنات»، إضافة إلى 3 مشاريع قيد التنفيذ، وفي حال استلام هذه المشاريع، ستفتح جميع المراحل، مؤكدا أن الإدارة العامة للتعليم حريصة على أبنائها الطلاب والطالبات ومنسوبيها، لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية بما يتوافق مع الإطار الذي يحقق التطوير.

مسافات طويلةمن ناحيتهم، قال عدد من المواطنين إن أحياء الأمانة والفرسان تفتقد المباني الحكومية للمدارس، وإن هناك أراضي ومباني متعثرة لم تستكمل، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى تسجيل أبنائهم في مدارس بعيدة في الأحياء الأخرى، نظرا إلى اكتفاء المدارس القريبة.

وطالبوا بسرعة استكمال وإنشاء المباني التعليمية حتى يتمكن أبناؤهم من الدراسة قريبا بدلا من قطع مسافات طويلة.