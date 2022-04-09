شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان شهر عمل وعبادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتطلع الجميع في رمضان إلى قرارات تعطيل العمل كي يجتهد المرء في العبادة، وهذه القاعدة كسرت هذا العام، حيث وجدنا أنفسنا نحاول التأكيد على أن رمضان شهر الاجتهاد ومضاعفة الأجر، وأننا يجب أن نعد أبناءنا مثلنا مثل الدول الأخرى إلى وجوب إخلاص العمل كما تعودنا، ومضاعفة التعب حتى في رمضان كوننا يجب أن نعمل، ولا يعني أن نقصر في العبادة، فهذا الشهر شهر العمل والاجتهاد وعد الله فيه عبادة بالأجر دون تحديد هذا الأجر كناية عن عِظم ما يهبه الوهاب «سبحانه وتعالى»، ورغم كل متأمل للدارسين وأولياء الأمور إلى نقل التعليم كونه بداية فصل دراسي إلى التعليم عن بُعد للحفاظ على روحانية هذا الشهر، إلا أن القيادة كسرت هذه العادة، وجعلت أولادنا يخوضون تجربة الدول الأخرى ويتعايشون مع العمل والصوم وضغط اليوم الدراسي لخلق مفهوم في نظري عظيم، وهو أن العبادة لا تفصل عن العمل، وليس العمل مناطا بظرف مناخي وتوقيت معيّن فنحن شعب التجديد ويجب أن نخوض التجربة كاملة وننجح بها.

• تربوية ومختصة في القيادة التربوية وتطوير الذات