شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف عربة كهربائية ويدوية لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 8 آلاف عربة منها 3 آلاف كهربائية، و5 آلاف يدوية، وذلك ضمن منظومة الخدمات التي تقدم لضيوف بيت الله العتيق لكي يؤدوا عباداتهم بكل راحة وسهولة.

وتنطلق الغربات من 4 مواقع ونقاط توزيع تشمل: جسر الشبيكة، ومدخل سلم الأرقم، ومدخل باب أجياد، ومدخل المروة فوق سطح دورات القشاشية، ويتم تعقيم جميع العربات بشكل فوري، وذلك قبل الاستخدام وبعده.

يشار إلى أن خدمة العربات شهدت تطورا كبيرا على مدار السنوات الماضية بداية من كرسي خشبي يحمله العديد من الأشخاص فوق رؤوسهم للطواف والسعي، ثم عربات يدوية مصنوعة من الخشب والحديد مغطاة بالإسفنج، تلتها العربات اليدوية ذات الوزن الخفيف والتي توزع من خلال النقاط والمراكز المخصصة لذلك في المسجد الحرام، وأخيرا إدخال خدمة العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات والمقاييس العالمية.