شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير جبل الرحمة وفتحه طوال العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير مشروع تطوير وتحسين المناطق المجاورة لجبل الرحمة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطة بالجبل، طوال العام، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري في المشاعر المقدسة.

ويضم المشروع، الذي تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، حزمة من الخدمات منها: مواقف عامة للحافلات وأخرى لسيارات الزائرين وتطوير دورات المياه الحالية، وإنشاء دورات مياه جديد، وإنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، وتحسين أعمدة تلطيف المناخ ومشارب المياه. كما يوفر مناطق خضراء وجلسات وأماكن مجهزة لرياضة المشي، ومطاعم ومقاهي، ومنظومة إرشادية ومنصات لقنوات التلفزيون، وأبراجا للمراقبة الأمنية وتجهيز مواقع مخصصة للجهات الحكومية التي تخدم الحاج والزائر.