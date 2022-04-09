شكرا لقرائتكم خبر عن 75 فتاة وقائدة كشفية لخدمة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برنامج خدمات تطوعية لفتيات الكشافة، ضم 75 قائدة كشفية وفتاة، من مختلف مدارس مكة، ومشاركة ثانوية صفية بنت حيي وثانوية الغزيات، لخدمة المعتمرين بالحرم المكي.

واستهدف البرنامج تقديم الخدمات التطوعية والمساندة، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية وإدارة العمل التطوعي بالرئاسة.

وتتضمن الأعمال التطوعية تنظيم الصفوف ومساندة إدارة الممرات أثناء تفويج المعتمرين.