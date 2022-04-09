شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس الذكر وتبادل الأطباق.. عادات رمضانية صامدة بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دلالات روحية

قال محمد الحميدي: لشهر رمضان دلالاته الروحية والاجتماعية والدينية والتراثية في محافظة قرية العليا، تكثر فيها الاحتفالات العائلية والتزاور فيما بين الجيران والأقارب، والتي تمتد لليالي التي تسبق ليلة عيد الفطر. والمجالس الرمضانية ومجالس الذكر وتلاوة القرآن، والليل الطويل المفعم بروح الابتهاج والألفة بين الأهالي، وكلها مكاسب اجتماعية، كانت ولا تزال تعطي رونقا لهذا الشهر الفضيل، في تعزيز حالة التواصل الاجتماعي فيما بينهم، وإذكاء روح المودة والألفة والتسامح بينهم.

موائد زاخرة

وأوضح نايف الرديني، أن مع بداية الإفطار بمحافظة قرية العليا يتم التجمع بين الجيران على مائدة تتشكل بأنواع المأكولات ذات الطابع المميز في هذا الشهر الكريم بشكل دوري، وتزخر المائدة الرمضانية بصنوف من الأطعمة والشراب التي تعودوا عليها في الشهر الفضيل، حيث يجسدون أعلى درجات الطيب والكرم، خاصة وأن الأقارب والجيران يتناوبون بشكل يومي في عزائم الإفطار فيما بينهم، وخصوصا تبادل الأطباق.

سوالف رمضانية

وذكر سعد المعيان، أن الأهالي يستغلون أغلب أوقات رمضان في العبادة وقراءة القرآن الكريم، ويجتمع الجيران على مائدة واحدة ويتبادلون أطراف الأحاديث والسوالف الرمضانية، ويستمر التجمع إلى أن يحين موعد صلاة التراويح، ويذهب الجميع رجالا ونساء إلى المسجد، وبعد الصلاة في معظم الأحيان يتم التجمع، ومنهم من يجتمع للعبادة وقراءة القرآن وتدارس السيرة النبوية والأحاديث الشريفة، ومنهم من يتجمع في لقاءات عائلية وصلة للأرحام، والبعض في مجالس مشهورة لدى المحافظة، يتكون منها أعيان قرية العليا، وأما الشباب فيتم تجمعهم في الاستراحات التي ترفه عنهم إلى حين موعد السحور.

أسواق مكتظة

قال عبدالعزيز الجدعان: في رمضان تنقلب ساعات النوم، ويصبح النوم بعد صلاة الفجر والاستيقاظ بعد ساعات قليلة يذهب الموظف إلى العمل، والشوارع والأسواق في المحافظة في نهار رمضان تكون شبه خالية وكأنها منطقة مهجورة على عكس ما نراه في ليالي رمضان، حيث المحال التجارية مفتوحة والشوارع تعج بالحركة والأسواق تكتظ بزائريها.

أصناف كثيرة

وأضاف حلاف زايد، أنهم مع قدوم رمضان يشترون كميات كبيرة من الخضار واللحوم والتمور، لافتا إلى أن «الشوربة» تعد هي الطبق المفضل والمعكرونة وصحن التشريب، إضافة إلى اللقيمات والسمبوسة وأطباق الحلويات، مبينا أنه طول أشهر السنة لا تتعدى أصناف الطعام سوى صنفين أو ثلاثة عكس شهر رمضان المبارك أصناف كثيرة.

فعاليات رمضان

وبين عبدالعزيز الجديعي، أن الأنشطة الرياضية والفعاليات الثقافية تقل خلال أيام شهر رمضان المبارك، إذ يتوجه عشاقها إلى القيام بأعمال الخير، والمشاركة في أعمال إفطار صائم وغيرها من الأعمال الأخرى.

روحانية رمضان

وأكد فيصل الحزيمي، احترام روحانية رمضان من قبل أبناء المحافظة، عبر تنحية قضاياهم وخلافاتهم جانبا، تقديرا لشهر التسامح والإخاء.

التزاور والعزائم اليومية تنشر المودة والألفة

يستقبل أهالي قرية العليا شهر رمضان الفضيل، بالتجمعات العائلية ومجالس الذكر وتلاوة القرآن الكريم ، ويتجمع الجيران على موائد الإفطار، التي تتشكل بأنواع مختلفة من المأكولات بشكل دوري، إضافة إلى تبادل الأطباق بينهم.