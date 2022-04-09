غوارديولا يكشف عن “المنافس الأكبر” في مسيرته التدريبية

محمد بن مسعود - الدمام - قبل المباراة التي ستحدد إلى حد بعيد حصول فريقه المحتمل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) من عدمه، الأحد، قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن منافسته مع ليفربول بقيادة يورغن كلوب، هي الأكثر حدة التي مر بها خلال مسيرته التدريبية.
اشتهر غوارديولا بمواجهته مع جوزيه مورينيو عندما كان هو والبرتغالي مديرين لاثنين من أكبر أندية إسبانيا، برشلونة وريال مدريد.
لكن غوارديولا يشعر أن مستوى المنافسة التي واجهها مان سيتي من ليفربول في السنوات الأخيرة كان أعلى من أي شيء كان عليه التعامل معه في برشلونة، عندما كان ينافس ريال مدريد على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
وقال غوارديولا، الجمعة، عن ليفربول: “في السنوات الخمس الماضية كانوا المنافس الأكبر. يورغن كمدير فني كان أكبر منافس واجهته في حياتي المهنية. وأعتقد أن ما يقدمه كلا الفريقين مفيد لكرة القدم. سأتذكر الفترة التي قضيتها هنا، عندما أعتزل لأشاهد وألعب الغولف، سأتذكر أن أكبر منافسي كان ليفربول بالتأكيد”.
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