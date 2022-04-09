حذف الحلقة السابعة من مسلسل «من شارع الهرم إلى..» على تطبيق شاهد

محمد بن مسعود - الدمام - بعد عرضها بحوالي ساعة على تطبيق شاهد، تم حذف الحلقة السابعة من مسلسل «من شارع الهرم إلى..» بسبب تضمنه مشهد جريء وحوارات تتضمن إيحاءات.
وتصدر المسلسل الترند في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسط موجة انتقادات، وتساؤلات عما إذا كان سيتم إيقافه بالكامل أو سيتم حذف المشهد الذي تسبب في حذف الحلقة.
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