محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : مسؤول حكومي يكشف عن قرار سعودي مفاجئ بشأن اليمن أكبر من المجلس الرئاسي ويصرح بتبعاته الوشيكة

كشف مسؤول بارز في الحكومة اليمنية المعترف بها، عن قرار سعودي مفاجئ بشأن اليمن والحرب ومستقبل البلاد. متحدثا عن ابرز تبعات هذا القرار على المدى المنظور القريب، وأنها نشوب “حرب اهلية” بين الفصائل المسلحة التي دفعت السعودية بتعيين قياداتها في مجلس قيادة رئاسي بدلا عن هادي ونائبه، في حال لم تنجح في الاتفاق مع الحوثيين.

جاء ذلك في تصريح لمستشار وزارة الإعلام في الحكومة، مختار الرحبي، كشف فيه عن أن السعودية أخّلت مسؤوليتها عن الحرب في اليمن، عبر الضغط على الرئيس هادي لنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، منتقداً تدخلات الرياض وتحكمها في القرار اليمني والسيادة اليمنية.

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وقال الرحبي وهو سكرتير سابق في الرئاسة اليمنية، واعلامي في سكرتارية نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر، في تغريدة على موقع التدوين المصغر “تويتر” الخميس: “من المحزن ان من يتخذ قرارات مصيرية لليمن هي دول خارجية استطاعت الوصول إلى القرار السيادي والتحكم به”.

مضيفا: إن السعودية بضغطها على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الاحمر، لنقل السلطة إلى مجلس رئاسي دفعت بقياداته الموالية لها مناصفة بينها وبين الامارات “أصبحت تقرر من يتولى ومن يغادر الساحة السياسية وفق رؤيتها واجندتها الخاصة”. حسب تعبيره.

وتابع: “يمكن القول إن السعودية أخلت مسؤوليتها عن الحرب في اليمن، إن لم يكن كليا فبصورة كبيرة، وتركت المجال للقوى في الداخل؛ كي تنجز تسوية وفقًا لما يمكن تحقيقه من تفاهم مع الطرف الحوثي؛ لكن مصير البلد مرتبط بما يمكن أن ينجزه الطرف الشرعي أولا فيما بينه”.

محذرا في الوقت نفسه من تبعات كارثة لهذا الاجراء السعودي الاماراتي، جراء ما وصفه بالشقاقات الكبيرة بين أعضاء مجلس القيادة، وامكانية تسببها في نشوب حرب اهلية، قائلا: “أي ترتيب سياسي لا يمكن التنبؤ بمآلاته منذ اللحظة الأولى، تظل الأمور محكومة بما سينتج عنه”.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الاحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين قيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي اعضاء فيه.

قضى القرار بتعيين اللواء رشاد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب، وهم: سلطان العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون للشأن اليمني أن “نقل السلطة من هادي ونائبه يعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها وانهاء لتحالف دعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها بنهاية المطاف”.

ولفتوا إلى أن “تعيين العرادة نائبا للرئيس او عضوا بمجلس رئاسي، سيترتب عليه تعيين القيادي المؤتمري في جناح الرئيس السابق ذياب بن معيلي محافظا لمارب ونقل قوات ما يسمى المقاومة الوطنية حراس الجمهورية، إلى مارب لقيادة المعارك ضد الحوثيين”. حسب تأكيدها.

منوهين بأن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام سياسيا وعسكريا واقتصاديا”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.